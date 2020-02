Exclu de la Ligue des champions, Manchester City fait appel

iGFM(Dakar) Manchester City, l’un des clubs les plus riches et les plus puissants du monde, a été exclu vendredi 14 février de toutes compétitions européennes, dont la Ligue des champions, pour les deux prochaines saisons par l’UEFA. L’instance a sanctionné les manquements du club anglais par rapport au fair-play financier. Les Cityzens vont faire appel au Tribunal arbitral du sport.

La nouvelle a l’effet d’un tremblement de terre sur la planète foot. Vendredi 14 février, l’Union des associations européennes de football (UEFA) a durement puni Manchester City, six fois champion d’Angleterre et vainqueur des deux derniers titres en Premier League. Le richissime club mancunien, propriété d’un fonds d’investissement d’Abou Dhabi depuis 2008, est exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. Une sanction qui concerne donc la Ligue des champions UEFA, la plus prestigieuse des compétitions d’Europe, ardemment désirée pour les Skyblues.