Exclusif: Cité dans l’affaire des 2 milliards en faux billets, Farba Senghor rompt le silence! (Entretien)

iGFM (Dakar) Il serait cité dans l’affaire de la saisie de deux milliards d’euros en faux billets. Farba Senghor, puisque c’est de lui qu’il s’agit, dément. Joint par iGfm, il a indiqué qu’il n’est nullement concerné par une telle affaire.

L’on dit que vous êtes cités dans une affaire de faux billets. Vous le confirmez ?

C’est une information infondée, fausse fabriquée de toutes pièces. Parce que je ne connais personne parmi les personnes impliquées. Je ne connais aucun proche de ces personnes. Je n’ai eu vent de cela qu’à travers la presse qui m’a interpellé. Donc à mon avis, c’est une affaire qui a été fabriquée pour empoisonner l’opinion.

Pourquoi pour empoisonner l’opinion ?

Je pense que c’est à dessein. Perce que ces mois-ci, j’interviens beaucoup au niveau des radios, des télés et réseaux sociaux sur le coronavirus et mes relations avec le président sont au beau fixe. Et je sais qu’il y a des gens qui sont désemparés, qui veulent coute que coute me porter un coup pour brouiller mes relations avec le président.

Il est dit que c’est vous et Pape Diop qui avez été cités par les personnes interpellées…

Pape Diop la dernière fois que je l’ai vu c’est au cours d’un décès. On ne se parle même pas au téléphone. Donc comment on peut faire affaire avec quelqu’un qu’on ne voit pas avec qui on ne parle pas. Ce n’est pas possible.

Les enquêteurs vous ont-ils contacté ?

Non. Personne ne m’a contacté. Personne ne peut me contacter. Parce que cette affaire ne me concerne pas. Aucune police, aucun gendarme ne m’a contacté.

Propos recueillis par Youssouf SANE