iGFM (Dakar) C'est une information IGFM. Quinze membres de la délégation malienne ont été testés positifs au coronavirus. Ils risquent de quitter le tournoi de l'UFOA A qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Mauritanie 2021.

C'est ce qu'on appelle une grosse déception. L'équipe du Mali qui est présentement au Sénégal pour prendre part au tournoi de l'UFOA Zone Ouest A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20, risque de quitter la compétition. En effet, selon nos informations exclusives, 15 membres de la délégation malienne ont été testés positifs au coronavirus. Un gros chiffre qui compromet les chances de participation des Maliens à cette compétition. Surtout que la Confédération africaine de football (CAF) a instauré un protocole sanitaire très strict

Pourtant, le Mali devait jouer son match premier contre la Guinée Bissau, ce samedi à 16h00 au stade Lat Dior de Thiès. Ce qui risque de ne pas avoir lieu en raison des cas positifs enregistrés à quelques heures de la rencontre. En tout cas les préconisations sont claires, comme l’avait expliqué Alexandre Siewe, directeur de la communication de la CAF : « On ne peut pas reporter un match pour cause de Covid-19. Si une équipe refuse de jouer pour cette raison, elle perdra le match 0-2. » Autrement dit, tout match devra être disputé si une équipe dispose d’au moins onze joueurs, dont un gardien de but, et de quatre remplaçants.

La Covid-19 n’en finit pas de faire trembler la planète africaine du football.