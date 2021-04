mardi 13 avril 2021 • 88 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Profitant d'une interview accordée à IGFM, le Directeur des infrastructures sportives du Sénégal, Cheikh Tidiane Sarr a apporté des précisions sur l'existence ou non d'un Directeur de l'arène nationale.

"J'ai entendu un promoteur qui parlait des questions de sécurité au niveau de l'arène nationale et dire qu'il n'y a pas de Directeur. Je pense qu'il ne comprend pas. C'est moi le Directeur des infrastructures mais nous avons un projet au niveau du Ministère des sports. Je vais en parler brièvement parce que comme ce n'est pas encore acté on ne doit pas trop développer.

On va mettre en place une structure chargée de la gestion des infrastructures sportives. C'est pour la maintenance, l'entretien et aussi de l'exploitation des infrastructures sportives. Si on en arrive là, on n'aura plus ces problèmes. Comme nous sommes dans un processus, on a mis une administration provisoire que moi même je gère sur instruction du Ministre. Il y a des agents de la direction des infrastructures qui sont là-bas au niveau de l'arène nationale pour assurer les tâches quotidiennes. On a mis en place une structure chargée de l'entretien, du nettoiement et de la maintenance technique. Quand le projet sera terminé, le décret sera signé par l'autorité supérieue et ministre décidera de ce qu'il faut faire", a expliqué M. Sarr quelques jours après les incidents survenus à l'arène nationale à l'occaison d'un gala de lutte avec frappe.

Pour rappel, peu après ces incidents qui ont causé la perte de 213 chaises , plusieurs amateurs de lutte ont indiqué que l'arène nationale n'a jamais eu de Directeur.