iGFM (Dakar) De nombreux Africains fuyant la guerre en Ukraine ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir été recalés à la frontière polonaise en raison de leur couleur de peau. À la gare de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, France 24 a rencontré plusieurs étudiants africains ayant été refoulés sans raison au poste-frontière de Medyka. Des discriminations démenties par Kiev et Varsovie.

Des civils sont-ils empêchés de fuir la guerre en Ukraine en raison de leur couleur de peau ? Des Africains affirment en tout cas avoir été refoulés à la frontière avec la Pologne tandis que d'autres personnes, blanches, étaient autorisées à passer. Des discriminations qui pourraient venir ternir le grand élan de solidarité affiché par les pays de l'Union européenne, tandis que des centaines de milliers de réfugiés continuent à affluer vers les frontières polonaise, hongroise, slovaque et roumaine de l'Ukraine.



Le blocage de la frontière polonaise pour les Africains n'est pas total car certains groupes ont pu passer, ce qui suggère plutôt un filtrage arbitraire des gardes-frontières locaux.



Mais lors d'un reportage dimanche 27 février à la gare de Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine située à environ 80 kilomètres de la frontière polonaise, France 24 a rencontré plusieurs étudiants africains qui affirment avoir été empêchés de pénétrer en Pologne par les gardes-frontières ukrainiens.



"On nous a bloqués à la frontière, on nous a dit que les Noirs ne rentrent pas. Pourtant, on voyait les Blancs rentrer...", se remémore ainsi Moustapha Bagui Sylla, un Guinéen qui étudiait la médecine en Ukraine. Le jeune homme a fui sa résidence universitaire de Kharkiv dès les premiers bombardements pour se lancer dans une folle course vers l'ouest.



Comme des dizaines de milliers de civils ukrainiens, il a enduré des heures de marche à pied et d'attente dans le froid sur la route de Medyka en Pologne. Mais son périple s'est heurté à l'intransigeance des gardes-frontières ukrainiens, qui lui ont intimé l'ordre de rebrousser chemin.



Un étudiant nigérian en train de faire la queue pour acheter des billets de train a décrit une scène similaire au même endroit. Son groupe, qui comprenait des femmes, est resté bloqué devant les grilles du poste-frontière tandis que les gardes ukrainiens faisaient passer des Blancs.



"Ils ne laissent pas passer les Africains. Les Noirs qui n'ont pas de passeports européens ne passent pas... Ils nous refoulent juste parce qu'on est noirs !", s'exclame Michael. "On est tous humains, on est nés comme ça, ils ne devraient pas nous discriminer sur la couleur de notre peau."



Selon Moustapha Bagui Sylla, les gardes ukrainiens ont justifié leur refoulement par des instructions de leurs homologues polonais, qui leur auraient dit "qu'il n'y avait plus de place pour les migrants" en Pologne.



Varsovie a fermement démenti toute discrimination. "Je ne sais pas ce qui se passe du côté ukrainien, mais nous admettons tout le monde quelle que soit la nationalité. Cela fait deux jours que je démens de fausses allégations comme ça", a affirmé à France 24 Anna Michalska, porte-parole des gardes-frontières polonais. Un deuxième communiqué polonais a confirmé qu'aucun visa n'était requis, que les cartes d'identité ou passeports, même périmés, étaient acceptés.



Un responsable des gardes-frontières ukrainiens a également démenti ces informations en insistant qu'il n'y avait aucune nationalité favorisée plus qu'une autre pour passer la frontière. La principale restriction de sortie du territoire vise actuellement les hommes de nationalité ukrainienne âgés de 18 à 60 ans, qui sont mobilisés pour défendre le pays face à l'invasion russe.



"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ces personnes ont peut-être été refoulées parce qu'elles essayaient de griller la priorité dans la file d'attente", a ajouté Andriy Demchenko, porte-parole des gardes-frontières ukrainiens.



La situation humanitaire du côté ukrainien du poste-frontière de Medyka est extrêmement précaire pour tous les déplacés, comme l'a illustré un de nos récents reportages. Selon un document interne de la Commission européenne cité par Le Figaro, il faut désormais entre vingt et soixante-dix heures pour franchir les postes-frontières de la Pologne.



Pour les principaux concernés, ces refoulements arbitraires ressemblent à une double peine. Être renvoyé au statut de migrant économique est une véritable douche froide pour ces jeunes Africains venus faire des études avancées, avec des papiers en règle et de brillantes perspectives d'emploi. Dimanche, la plupart des Africains coincés à la gare de Lviv cherchaient désormais à fuir par la Roumanie, la Hongrie, ou la Slovaquie.



