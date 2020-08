Explosions à Beyrouth : sur les réseaux sociaux, les stars expriment leur soutien au Liban

iGFM -(Dakar) Après la catastrophe qui a dévasté la capitale libanaise, Beyrouth, des personnalités des mondes du sport et de la culture témoignent leur solidarité sur les réseaux sociaux.

Deux explosions dans le port de Beyrouth ont fait, mardi 5 août, au moins 100 morts et des milliers de blessés, selon la Croix-Rouge libanaise. D’après les autorités, ce bilan devrait s’alourdir, les secouristes poursuivant leur recherche de victimes sous les décombres, en ce jour de deuil national au Liban.

Les scènes de désolation et de panique dans la capitale libanaise ont entraîné une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, notamment de personnalités des mondes de la culture et du sport. Dans la soirée, le chanteur Mika, né à Beyrouth, a fait part de sa profonde émotion, affirmant que « [son] cœur est avec Beyrouth et le Liban ».

« Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s’est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le cœur. Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé mais la souffrance est atroce », a-t-il ainsi écrit sur Twitter.