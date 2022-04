lundi 4 avril 2022 • 68 lectures • 1 commentaires

iGFM- (Dakar) La cérémonie de prise d’armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, à la place de l’Indépendance, à Dakar, a été l'occasion, pour le président Macky Sall, de rappeler sa désapprobation face à l'abattement d'arbres en Casamance pour être exportés hors des frontières sénégalaises.

"La défense de nos forêts, c’est justement l’une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Mes instructions ont été très claires : nous ne pouvons plus accepter qu’un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières", prévient-il.

Le président Sall a aussi rappelé que la sécurité est devenue une demande majeure des citoyens. En ce sens, il dit s'engager à dégager plus de moyens pour les forces de défense et de sécurité, afin d'améliorer "le moral des personnels, pour que le Sénégal soit toujours plus en sécurité".