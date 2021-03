jeudi 18 mars 2021 • 115 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Télécoms Sénégal, opérateur global de téléphonie a lancé officiellement son réseau 4G mardi à Dakar suite à l'obtention de sa licence d’exploitation.

Le président Macky Sall a reçu M. Magdi Taha Président Directeur Général du Groupe Sudatel accompagné du Directeur Technique du groupe Engineer Gafar et de M. Radi ALMAMOUN Directeur Général de Expresso Sénégal par intérim afin de marquer ce jalon important dans la consolidation de l’essor technologique en Afrique.





Expresso Sénégal, a remercié ses fidèles clients et s’est engagé aujourd’hui plus que jamais à offrir des tarifs toujours avantageux et un service de qualité au marché sénégalais à travers de nouvelles offres avec plus de volume internet et de minutes d’appels et surtout une meilleure qualité de réseau (4G). En outre, Expresso est déterminé à rester un opérateur innovant et engagé à œuvrer pour la satisfaction des consommateurs.





L’ensemble du personnel d’Expresso Sénégal est heureux d'apporter cette innovation aux clients Expresso et à toute la communauté.





Pour rappel, Expresso Sénégal est le 3ème opérateur Télécom présent au Sénégal. Filiale du groupe Expresso Telecom, il est cité comme l’un des opérateurs qui assure le mieux un débit constant (2ème sur ce point) selon le Baromètre des Connexions Internet Mobiles au Sénégal, Nperf.





Expresso Sénégal est la filiale du groupe Sudatel Telecom au Sénégal, qui a obtenu en novembre 2007 une licence globale d’exploitation : fixe, mobile et Internet.

C’est ainsi que Expresso Sénégal démarre officiellement ses activités au Sénégal le 12 janvier 2009 et devient le 3ème opérateur télécom au Sénégal.





Le groupe Sudatel dont le siège social est situé à Dubaï, détient actuellement deux filiales : Une en Mauritanie CHINGUITEL et EXPRESSO au Sénégal.





Une intégration africaine réussie





Pour le développement de l’économie de notre continent, il est essentiel d’assurer la connectivité entre les pays africains. C’est ce que le Sénégal et le Soudan ont compris en manifestant chacun leur intérêt à coopérer ensemble. Cette coopération se traduit entre autres par le développement des technologies de pointe au Sénégal. Avec l’acquisition de la licence globale d’exploitation, Expresso ouvre la voie à son Groupe, leader dans le domaine de la recherche et du développement des fibres optiques, en Afrique. Ce qui lui a également permis de créer de nombreux emplois directs et indirects au Sénégal.





Un opérateur de téléphonie mobile en plein essor





Après avoir introduit la technologie CDMA au Sénégal, Expresso a innové avec le lancement de la 3G+ qui lui a valu sa notoriété auprès des populations qui l’ont adopté et assimilé à un opérateur honnête, généreux et accessible à tous.

Expresso Sénégal a réalisé un volume d’investissement important en un temps record, et a réussi son entrée sur le marché en positionnant sa marque commerciale avec succès. Cela a contribué à fortement stimuler la concurrence dans l’écosystème.





Fibre Optique et Internet à très haut débit (LS Internet)





Expresso a investi dans le projet de mise en place du câble sous-marin à fibre optique et envisage son autonomie sur le segment internet. En prenant part au déploiement du câble ACE, l’entreprise a bénéficié d’une plus grande capacité Internet qu’elle a déployée avec des forfaits sans restrictions, pour le plus grand grand bonheur des consommateurs. L’année 2012 marque un tournant décisif dans l’évolution de l’opérateur avec cette participation du Groupe à hauteur de 50% au consortium (ACE) par le biais de sa filiale Dolphin. C’est ce qui propulse Expresso en pôle position et en fait un excellent partenaire sur le marché de la fourniture de services internet. Toujours dans le même esprit, Expresso Sénégal a achevé avec succès le déploiement de l’internet à haut débit dans toutes les capitales régionales du territoire national. Tout en garantissant une mobilité totale à 100%, ses services offrent des débits encore plus élevés capables de transporter des données, des images, de la voix et les services associés via les téléphones portables et ou pc.

Cela s’est traduit par une connectivité plus grande donnant des possibilités encore jamais explorées aux entreprises pour les besoins des applications TV et des télé-services de toutes natures ainsi que pour la diffusion.





La FTTH





Et la Fibre Optique arriva dans les ménages par l’interconnexion de nos sites en fibre optique permettant aux ménages et entreprises qui le désirent d’avoir la fibre à domicile ou au bureau.





