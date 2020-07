F1 : Fernando Alonso de retour

iGFM-(Dakar) Renault a officialisé ce mercredi le retour du pilote espagnol (38 ans). Il remplacera Daniel Ricciardo la saison prochaine et sera donc associé à Esteban Ocon.

Fernando Alonso est de retour en Formule 1, moins de deux ans après son dernier Grand Prix (Abu Dhabi 2018). Et l’Espagnol retrouvera Renault, onze années plus tard (2003-2006 puis 2008-2009). Le double champion du monde (2005, 2006) revient dans l’écurie au losange la saison prochaine en remplacement de Daniel Ricciardo, qui va lui filer chez McLaren. Fernando Alonso sera donc associé au Français Esteban Ocon.

Alonso, qui fêtera ses 39 ans à la fin du mois de juillet, s’est engagé pour un contrat longue durée, c’est-à-dire de plus de deux ans.

« Renault est ma famille, j’y ai mes plus beaux souvenirs avec mes deux titres de champion du monde, mais je regarde maintenant vers l’avenir, a déclaré Alonso dans le communiqué officiel. C’est une grande fierté et avec une immense émotion que je retourne dans l’équipe qui m’a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne maintenant l’occasion de revenir au plus haut niveau. J’ai des principes et des ambitions qui collent au projet de l’équipe. Les progrès cet hiver donnent de la crédibilité aux objectifs de la saison 2022 […] L’équipe veut et a les moyens de remonter sur le podium, comme moi. »