FA Cup : Chelsea écarte Liverpool de son chemin et file en quarts

iGFM-(Dakar) Chelsea s’est imposé, ce jeudi, à Londres sur le score de 2-0 face à Liverpool dans ce huitième de finale de la FA Cup. Willian et Barkley ont inscrit les réalisations londoniennes.

Liverpool traverse une petite zone de turbulence en ce moment. On se rappelle de cette défaite face à l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano (1-0), qui aurait pu rester dans le domaine de l’anecdotique si les Reds n’avaient pas perdu un nouveau match, ce week-end face à Watford (3-0). Les troupes de Jürgen Klopp disputaient ce soir leur huitième de finale de FA Cup, et quoi de mieux qu’un choc face à une autre grosse écurie du championnat, Chelsea, pour se refaire la cerise ? Le tacticien allemand n’hésitait cependant pas à faire tourner, et on voyait de nombreux visages peu habituels comme Adrian, Neco Williams, Adam Lallana, Curtis Jones, Takumi Minamino ou Divock Origi. Les Blues eux avaient également beaucoup de remplaçants habituels dans leur onze, comme Zouma, Gilmour, Barkley ou Giroud, et Kepa retrouvait les cages. Au final, l’équipe de Frank Lampard a été bien supérieure et s’est imposée 2-0.

Les deux équipes sortaient en tout cas avec des intentions résolument offensives, à l’image de cette frappe lourde de Mané dès la 3e minute, sans danger pour Kepa. Derrière, Chelsea répliquait avec des tentatives de Barkley ou de Willian, mais Adrian San Miguel s’interposait bien (11e, 12e). En revanche, le portier espagnol se trouait sur la frappe du Brésilien, ne captant pas le ballon et le laissant filer au fond des filets (1-0, 13e). Pas de quoi abattre les Reds, et Kepa devait sortir une triple parade pour éviter l’égalisation (20e). Sadio Mané, assez en forme, voyait sa frappee enroulée être à son tour repoussée par le Basque, qui marquait des points en cette soirée de mardi (30e).

Chelsea a dominé son sujet

Olivier Giroud s’offrait lui une tête qui passait non loin du cadre (45e+1). C’est donc sur ce court avantage londonien que les vingt-deux acteurs de la partie regagnaient les vestiaires. On assistait en tout cas à une très belle rencontre, avec une légère supériorité des Blues, globalement dominateurs sur l’ensemble des quarante-cinq premières minutes, mais les Reds ont également montré des choses intéressantes par séquences. La deuxième période reprenait sur un rythme un peu moins frénétique, et Willian devait même quitter les siens, blessé (51e). Mason Mount touchait la barre sur ce coup franc plutôt bien tiré (62e). Peu à peu, les locaux prenaient l’ascendant définitif dans le jeu. Et il ne fallait plus attendre longtemps pour assister au deuxième but des Blues.

Pas forcément en jambes ce soir, Ross Barkley récupérait le cuir dans sa moitié de terrain après un duel remporté par Giroud face à Van Dijk. Tout en puissance, il se présentait jusqu’aux abords de la surface rivale, et décochait une frappe parfaite, imparable pour Adrian (2-0, 64e). Pedro avait l’occasion idéale pour plier la rencontre, mais l’Espagnol perdait son mano a mano avec son compatriote (67e). Giroud, plutôt actif ce soir sur le front de l’attaque, voyait la main d’Adrian, puis la barre, l’empêcher d’ouvrir son compteur (74e). Le score n’a plus bougé, malgré quelques nouvelles situations chaudes pour les pensionnaires de Stamford Bridge, et cette défaite risque d’installer encore un peu plus le doute dans la tête des Reds. Les Liverpuldiens restent ainsi sur trois défaites sur leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues….

Footmercato