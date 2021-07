Face à face au Thiossane : Balla Gaye 2 présent, Bombardier absent

lundi 12 juillet 2021 • 430 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le second face à face du mois de juillet entre Balla Gaye 2 et Bombardier va avoir lieu sans le second lutteur cité. En effet, le Mbourois a brillé par son absence, ce lundi, au Thiossane, renseigne le promoteur Gaston Mbengue.

"Bombardier n'est pas venu et je ne sais pas pourquoi. Il est sous contrat, donc il devait être là. Il doit respecter son contrat. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. C'est quelqu'un qui a toujours été correcte. Pourtant, il était en fin de carrière mais j'ai tout fait pour qu'il continue sa carrière. Maintenant, je laisse tout entre les mains du CNG", a-t-il déclaré sur le plateau de la TFM. A noter que ce combat de lutte avec frappe est prévu le 31 juillet 2021, à l'arène nationale.

Cet article a été ouvert 430 fois.

Publié par Mamadou Salif editor