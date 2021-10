lundi 4 octobre 2021 • 382 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Facebook et Instagram son de nouveau opérationnels. Mais, Whatsapp n'a pas encore donné de signe de vie.

Après plusieurs heures de panne, Facebook commence à revenir petit à Petit. Idem pour Instagram. «Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément», avait publié la firme de MarkZukerberg il y a quelques heures. Ce, pour rassurer les internautes.



Pour l'instant, aucune explication n'a été donnée quant à l'origine de cette panne majeure. De plus, l'application Whatsap est toujours inopérant. Ses utilisateurs attendent impatiemment.