lundi 4 octobre 2021

International

iGFM (Dakar) Les propriétés appartenant à Facebook, y compris Instagram, WhatsApp et Messenger, ont été touchées par des pannes généralisées lundi.

Les problèmes ont commencé vers 11h45 .m HE, selon DownDetector, et ont frappé les utilisateurs du monde entier.

Peu après midi, le site de Facebook a renvoyé un message qui disait: « Ce site est impossible à joindre ».

Un représentant de Facebook n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires du Post.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement créé des tendances « #instagramdown » et « #facebookdown » sur la plate-forme en réponse aux pannes.

Les actions de Facebook étaient en baisse de près de 5% sur ce qui était déjà une journée difficile pour l’action Big Tech.

Les utilisateurs de médias sociaux se sont plaints sur Twitter des pannes et de la façon dont ils ont essayé de redémarrer leur connexion Internet lorsqu’ils ne pouvaient plus accéder aux plateformes appartenant à Facebook.

« Moi après avoir redémarré mon routeur Internet 5 fois, puis découvert que les serveurs WhatsApp et co sont en panne », a écritl’utilisateur @_farhankarim, avec une image d’un clown.

New York Post