iGFM - (Dakar) C’est connu. Le chef de l’Etat veut que les réseaux sociaux soient régulés. Ce qui inquiète plus d’un quant à la restriction des libertés. Ce mardi, le ministre de l’Economie numérique s’est exprimé sur la question.

«La question de la régulation des réseaux sociaux est une préoccupation majeure du chef de l’etat. Il nous a instruit, tout le gouvernement, de travailler à trouver une formule pour une régulation responsable des réseaux sociaux. Il a déjà nommé le Ministre d’Etat Ismaila Madior Fall pour un groupe de réflexion sur la régulation des réseaux sociaux», a annoncé Ya,nkhoba Diattara.

Le ministre qui rendait visite à Expresso, d’ajouter : «Nous ministère, nous accompagnons la réflexion qui a déjà commencé et naturellement nous ferons savoir les conclusions sur ce sujet là. Naturellement les opérateurs seront parties prenantes de cette question parce que c’est par la connectivité par les opérateurs que les réseaux sociaux fonctionnent.»

Pour rappel, le 3 février dernier, en Conseil des ministres, le Président Macky Sall avait demandé au gouvernement de mettre en place un “dispositif de régulation et d’encadrement spécifique aux réseaux sociaux”. Des organisations, dont «AfricTivistes », ont exprimé toute leur préoccupation et craintes concernant cette annonce du chef de l’Etat. Ce, d'autant plus que le contrôle et l’encadrement des réseaux sociaux sous cette forme peut ouvrir les portes à tous les abus.

«AfricTivistes tient cette fois-ci à mettre en garde contre toute tentative d’utiliser ce “dispositif de régulation et d’encadrement des réseaux sociaux” pour porter atteinte aux libertés fondamentales », ont-ils précisé.