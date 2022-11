Fada porté à la tête de la coalition Disso

jeudi 17 novembre 2022 • 15 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 jours Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Considérant, le contexte économique et social marqué par des difficultés résultant de facteurs exogènes liés aux conséquences de la pandémie à COVID19 et de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’économie mondiale ;

Considérant le climat politique particulièrement tendu marqué par une bipolarisation de l’Assemblée nationale avec une courte majorité pour la Coalition BBY ; PUBLICITÉ



Conscients, des efforts du gouvernement qui a procédé à une baisse substantielle des produits de grande consommation et du loyer malgré le contexte économique évoqué ; PUBLICITÉ



Conscients de la nécessité pour les partis et organisations membres de la Grande majorité présidentielle d’apporter des réponses politiques par la communication, la restructuration et la mobilisation des militants ;



La coalition DIISOO et la coalition Sénégal la BOKK, ont décidé de s’unir organiquement sous le nom de coalition DIISSO et d’agir ensemble pour renforcer la grande coalition BBY.



En effet, en décidant de poser un tel acte consistant à mutualiser nos ressources, à harmoniser nos interventions, nous faisons preuve non seulement d’esprit de dépassement mais également et surtout nous empruntons la voie salutaire pour faire valoir nos expériences politiques et électorales. Car, il n’est plus à démontrer que l’heure est à la mobilisation, au rassemblement et à l’occupation permanente du champ politique.



C’est pourquoi, dans une parfaite convergence de vue, toutes les organisations membres de la Coalition Diisoo sous sa nouvelle configuration, ont décidé de donner au Président Modou DIAGNE FADA, la responsabilité de coordonner de manière permanente la Coalition et de présider la conférence des Leaders.

Cet article a été ouvert 15 fois.

Publié par Harouna Fall editor