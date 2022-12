vendredi 9 décembre 2022 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Fadilou Keïta, le responsable de Pastef, n’a finalement pas été relaxé par les magistrats. Après son face à face avec le procureur, il a été emprisonné.

Après deux retours de parquet, Fadilou Keita a été finalement fixé ce vendredi. Le responsable de Pastef a été placé sous mandat de Dépôt. Le coordonnateur du Némékou Tour est accusé de diffusion de fausses nouvelles. Il avait été arrêté le mercredi 7 décembre dernier. Membre du cabinet de Ousmane Sonko et coordonnateur du "Nemmeeku Tour", le fils de Nafi Ngom Keïta avait été interpellé pour un post sur la disparition de Fulbert Sambou et de Didier Badji. Il lui est reproché des accusations contre l'Etat et la gendarmerie.



«On a arrêté notre frère Fadilou Keita, pour le motif d’une publication sur Facebook (Voir le post en bas du texte), sur laquelle il avait été convoqué il y a une semaine de cela, puis relâché. On avait cru que c’en était fini. Mais, puisqu’ils n’avaient rien pu obtenir hier avec le camouflet qu’ils ont reçu (Ndlr : confrontation Sonko Adji Sarr), ils se rabattent maintenant sur l’entourage du Président Ousmane Sonko», dénonçait Pastef, mercredi.