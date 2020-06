Fair-play financier : les sanctions de l’UEFA sont tombées pour l’OM

iGFM-(Dakar) En dehors des clous du fair-play financier, le club marseillais écope d’une amende de 3 millions d’euros et sera privé de 15% de ses recettes européennes pendant deux saisons. Mais il pourra jouer la C1.

Coupable de n’avoir pas respecté « l’accord de règlement » passé, en juin 2019, avec l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA, l’OM a été déféré, le 5 mars, devant la chambre de jugement, réputée bien plus sévère que son homologue de l’instruction avec qui il traitait jusqu’à maintenant.

Cette instance a annoncé les sanctions qui touchent le club marseillais : une amende de 3 millions d’euros, 15% de ses recettes en Coupe d’Europe retenues par l’UEFA pour la saison 2020-2021 et 2021-2022 et une limitation à 23 joueurs au lieu de 25 susceptibles d’être utilisés en Coupe d’Europe sur les trois prochaines années. Par ailleurs, l’accord de règlement signé en juin 2019, qui donnait une marge de manoeuvre à l’OM pour équilibrer ses comptes, n’est plus valable.

L’OM est sévèrement sanctionné pour ses manquements, mais peut disputer la Ligue des champions, ce qui reste tout de même l’essentiel.