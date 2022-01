mardi 18 janvier 2022 • 83 lectures • 0 commentaires

Les volets social et culturel figurent en bon position dans le programme de Mame Boye Diao. Le candidat de la coalition Nay Leer compte faire de son terroir une ville attractive tant sur le plan culturel, sportif que social.

Une fois élu maire, le candidat veut miser sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. Mame Boye Diao veut non seulement appuyer ces franges de la société à Kolda mais il veut les outiller et les former à l’entreprenariat. Mame Boye Diao veut aider les jeunes et femmes de Kolda à reprendre leur dignité et à avoir une place sous le soleil de Kolda.



Sur le plan culturel, la tête de liste majoritaire de Nay Leer ambitionne de faire de Kolda un hub de diversité culturelle. Son vœu ardent, c’est d’ériger la commune en localité attractive sportive et culturelle. Il promet d’ériger un centre multifonctionnel de développement du sport, le centre de Sampathé. Il compte aussi réhabiliter et faire une extension des tribunes du stade municipale. Mame Boye ne veut pas s’arrêter là, puisqu’il veut également renforcer en moyens logistiques et financiers les clubs de la ville et construire une maison des arts.