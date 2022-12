vendredi 23 décembre 2022 • 184 lectures • 0 commentaires

Dans le cadre de sa mission de promouvoir les investissements productifs des Sénégalais de l’Extérieur désireux de réaliser leurs projets, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (Faise) 100 personnes pour un montant de 500 millions. L’annonce l’Administratrice du Faise, Sokhna Nata Samb Mbacké lors de la cérémonie de remise des financements présidée par présidée par la ministre auprès du ministre des Affaires Étrangères chargée des sénégalais de l'extérieur, Annette Seck.

«A la fin de cette cérémonie, nous aurons financé 100 Sénégalais de l'extérieur venant de divers horizons, de 14 pays du monde, pour un montant global de 500 millions FCFA. Ces projets portés par nos frères et sœurs établis dans beaucoup de pays couvrent tous les continents et sont dans diverses activités, à savoir l'agri-culture, l'élevage, la pêche, la formation, les services, l'artisanat et, enfin, les nouvelles technologies de l'information», a déclaré Sokhna Nata Samb.