dimanche 17 mars 2024 • 528 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

Dans l’affaire de l’incendie criminelle qui a décimé une famille sénégalais qui était établie à Denver, le suspect principal a été condamné à 40 ans de prison pour avoir tué 5 personnes.

Kévin Seymour, un homme âgé de 19 ans, a été condamné vendredi, à 40 ans de prison pour avoir déclenché l'incendie au domicile des Diol, une famille sénégalaise qui était établie quartier de Green Valley Ranch à Denver.

PUBLICITÉ

La juge Karen Brody du tribunal du district de Denver a condamné Gavin Seymour à la peine maximale possible, Rapporte DenverPost. "Il s'agit d'une tragédie qui est, j'en suis sûr, pour toutes les personnes impliquées, incompréhensible", a déclaré Brody.

PUBLICITÉ

Une fourchette de peines comprise entre 16 et 40 ans a été convenue lorsque Seymour a plaidé coupable en janvier à un seul chef d'accusation de meurtre au deuxième degré lors de l'incendie du 5 août 2020 qui a tué deux enfants et trois adultes.

Djibril Diol (29 ans), son épouse Adja Diol (23 ans) et leur fille Khadija Diol (1 an) sont morts dans l'incendie, ainsi que la sœur de Djibril, Hassan Diol (25 ans) et sa fille Hawa Baye (6 mois)

Seymour et deux autres adolescents (Kevin Bui et Dillon Siebert) ont été accusés d'avoir intentionnellement incendié la maison familiale au milieu de la nuit. Les enquêteurs pensent que Bui pensait à tort que quelqu'un qui avait volé son téléphone vivait dans la maison et a incendié la maison pour se venger.