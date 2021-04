mardi 6 avril 2021 • 131 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Ndeye Fatou Gueye alias Famus, est une chanteuse à la voix mélodieuse, de nationalité sénégalaise et étudiante en licence à l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS). La musique, qui a toujours occupé une place importante dans sa vie, est finalement devenue sa profession.

Officiellement reconnue en tant qu’artiste chanteuse à la Sodav et membre du label Diffrun Muzik, Famus crée son propre univers où les mélodies se croisent comme des vagues.

Du haut de ses 20 ans, la jeune talentueuse ne cesse de nous emporter par sa voix dans un monde à la fois obscure et lumineux. Dans sa première sortie, publiée le 12 février 2021, elle nous présente un cover du son "Wetoon-na" de Ash the best (un artiste sénégalais qu’on ne présente plus). Elle y rend d’abord hommage à l’artiste, et souhaite un joyeux saint valentin à tous les amoureux.

Suite à cette sortie, elle a reçu les félicitations de Ash The Best, qui lui montre à quel point il a apprécié cette initiative. Et pour honorer les femmes, elle a sorti un cover « Women », version medley de Coumba Gawlo, Marema, Bob Marley et Youssou Ndour.

Après ce coup de maître, le public sénégalais lui a manifesté ses encouragements à travers les repostes, partages et likes qui ont vraiment inondé les réseaux sociaux, c'est le cas de le dire. Depuis lors, la jeune talentueuse s’est fait un fan base solide et nous promet du lourd pour sa prochaine sortie dans les jours à venir.