mercredi 17 août 2022 • 95 lectures • 0 commentaires

Blog 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) De qui se moque-t-on. Notre cher Président a t'il autant perdu le sens des réalités pour persévérer dans cette voie que les sénégalais dans leur ensemble abhorre. Cette voie qui a perdu ces devanciers affaiblis qu’ils étaient par l’ivresse du pouvoir.

La montée fulgurante de ses adversaires, notamment le plus en vue, est manifestement favorisée par la détestation que les sénégalais ont de ce genre de personnage loufoque qui intensifie la perception très négative qu’ils ont de plus en plus contre les tenants du pouvoir et de leur rapport avec l’argent notamment l’argent public. Ce genre d’individu ne justifie leur présence à côté du Maitre des lieux que par leur capacité à magouiller à monter les leaders les uns contre les autres au gré de leurs intérêts pécuniaires pour en profiter et en profiter encore et encore.

Pourquoi donc ces attaques contre Cheikh Ba. Qui véritablement est derrière ce Farba, que cherche-t-il à vouloir descendre Cheikh vaille que vaille. Les sorties renouvelées de Farba qui en lui-même symbolise tout le rejet du système n'est pas fortuit. Cherche-t-il à faire payer des refus motivés ou agit-il pour compte.

Le bilan matériel de Macky Sall depuis son accession au pouvoir sur tous les aspects de la vie économique et sociale est positif à bien des égards à mon humble avis. Paradoxalement les sénégalais lui oppose une farouche résistance pourquoi donc cela.

Pourquoi le palais ne cherche-t-il pas à comprendre les véritables raisons de cet désamour entre le PR et son peuple. Nul besoin de sortir de HEC pour en comprendre les raisons, la réponse est donc toute simple.

Les scandales de tout genre à répétition mais pire encore l'avènement d'énergumènes de cet acabit peu fréquentables avec un passé douteux avec comme seule arme le chantage pour obtenir en retour des avantages et renforcer leurs réseaux de pression dans le but de s'enrichir. Que peut-il lui apporter ce Farba et ses fourberies dans le cadre du renforcement et du raffermissement de son pouvoir si ce n’est lui faire des courses dokhal ko yonent.

Cet homme « politique » a osé garder et se faire dérober avec le sourire 890 Millions dans ce Sénégal où la crise sévit partout et de façon plus accrue chaque jour que Dieu fait. Cet incident qui s’est déroulé sous le règne du Président Macky Sall restera gravé à jamais dans la mémoire collective des sénégalais. Il continue à narguer les populations renforçant du coup la perception négative des populations sur la façon de gérer ce pays.

Ce Farba a eu le toupet sans gêne de s’attaquer à tous les remparts du pouvoir du PR sans que lui-même n’ose le rappeler à l’ordre il y a anguille sous roche.

D’où tient-il cette force, détient-il des informations contre le Maitre des lieux ou est-ce lui-même le commanditaire de ces FOURBERIES. Est-il aussi cynique notre cher Président. Comment peut-il rester sans réaction face à ce Farba de Agnam qui cumule scandale sur scandale sous le regard ahuri des populations.

Oublier la contribution de Cheikh dans la commune de la Médina c’est avoir une mémoire courte ou être vraiment de mauvaise foi. Je vous invite à analyser l’évolution des scores de Macky depuis la débâcle de 2014 face à Takhawou Sénégal de Khalifa Sall.

Si le Benno a perdu ces dernières élections c’est bien du fait des choix clairs obscurs du patron et cette défaite lui est directement imputable pour avoir mal lu les résultats des locales de janvier 2022. En mettant Bamba Fall devant et sur la liste des députés il a perdu les sympathisants de Bamba et ceux de Cheikh moi en premier. Lui Cheikh avait réussi la prouesse de rassembler dans sa marche des fils de la Médina de tout bord politique et d’autres dits de la société civile. Les Médinois qui avaient voté pour Bamba contre le Benno aux locales ont dit niet à ce qui pour eux est pire que la trahison, en se présentant au lendemain de sa victoire pieds et poings liés au Maitre des lieux a subi le même revers sinon pire.

Le Ministre conseiller lui n’en parlons pas aucun poids politique et malgré tout a préféré jouer les prolongations lors des législatives pour rappel son dernier meeting avec tous les couacs et manigances contre le messi(e) de la Médina pensant tenir sa revanche ; décidément la trahison est donc partout.

Cheikh Ba a réussi à rassembler au-delà du camp naturel présidentiel apériste avec un projet de société à même de sortir la Médina de la situation endémique ou elle s’est enlisée depuis de nombreuses années. On le connait dans le social il ne peut en être autrement, parce que c’est un fils de la Médina habitué au brassage, à l’engagement citoyen avec le mouvement navétane et social avec son association caritative proxim.

Il assiste sans discontinuité les populations depuis bien longtemps (Tabaski, Tamkharit, Ramadan, Magal, Gamou, distribution de kits scolaires, cours de renforcement des élèves en classe d’examen, financement des associations féminines, colonies de vacances, assistance aux prisonniers…) lui dire que la politique n’est pas une affaire d’intellectuels comme principal reproche à la défaite c’est ne pas connaître son action de tous les jours ou alors être de très mauvaise foi.

Les sénégalais ont servi une claque renouvelée aux manigances et à la fourberie et lui continue à faire la politique de l'autruche ouvrant un boulevard à son principal ennemi qui a de beaux jours devant lui parce que lui incarne l’amour de son pays, le combat, le travail l’éthique et la droiture.

Alassane C FAYE

Citoyen Ordinaire

Engagé pour le devenir de la Médina