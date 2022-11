jeudi 17 novembre 2022 • 443 lectures • 0 commentaires

Les députés se sont réunis aujourd’hui pour le vote du budget 2023. Farba Ngom a profité de sa tribune pour tancer le leader du Pastef Ousmane Sonko sur l’affaire de viol supposé qui l’opposant à la masseuse Adji Sarr avant de se prononcer sur la troisième candidature du président Sall.

«Je voudrais demander prochainement quand on votera le budget de 2024 d’y intégrer la construction des ‘’sweet beauté’’ dans les hôpitaux. Mais la demande sera que les hommes massent les hommes les femmes de mêmes. C’est une demande sociale parce que moi j’habite dans un village loin de la route et j’ai des maux de dos et voudrais âtre masser de temps en temps mais par un hommes car je ne peux pas avoir deux femmes à la maison et me faire masser une autres femmes»,-t-il déclaré.



Si plusieurs députés de l’opposition annoncent qu’ils ne voteront pas le budget, le député Farba Ngom a dit qu’il l’adoptera. Parce que selon lui, à travers ce budget, plusieurs villages seront électrifiés, seront érigés des autoponts etc. Sur le troisième mandat, il indique: «Je veux que vous compreniez, le troisième mandat c’est juste une façon de parler mais juridiquement, le deuxième mandat du quinquennat ont va le briguer ».

