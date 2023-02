vendredi 24 février 2023 • 906 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

Le berger Yoro Ba a été attrait à la barre du Tribunal de grande instance de Tamba par l'ancien ministre Farba Senghor pour abus de confiance portant sur 23 têtes de vaches. À l'issue du délibéré, le berger a été condamné à 6 mois de prison ferme. Il devra allouer la somme de 20 millions de Francs Cfa à Farba Senghor.

Il ressort des éléments de l'enquête que les faits remontent à 2020, lorsque l'ancien ministre avait confié un troupeau de 23 têtes de vaches au sieur Bagua Ndao. Selon Les Échos, non content de la gestion de ce dernier, Farba Senghor envoie des émissaires pour faire l'état des lieux. Après décompte des 23 bœufs, il revient pour confier la gestion du troupeau au berger Yoro Bâ. Curieusement, 3 ans après, le berger s'est retrouvé avec 9 vaches, déclarant que les 14 autres têtes étaient mortes.

PUBLICITÉ

Farba Senghor a finalement intenté une action en Justice. Arrêté et déféré au Parquet de Tamba, le berger a été placé sous mandat de dépôt. Lors de son jugement, mercredi dernier, le Procureur Aliou Dia sollicite du tribunal de déclarer le berger coupable d'abus de confiance, et pour la répression, le condamne à 6 mois de prison ferme.

PUBLICITÉ

Dans son délibéré, le Tribunal de grande instance de Tamba a déclaré le berger coupable avant de le condamner à 6 mois de prison ferme en plus de 20 000 FCfa d'amende. Il devra, en outre, allouer à Farba Senghor la somme de 20 millions de FCfa en guise de dommages et intérêts. Le juge a également fixé au maximum la contrainte par corps et a mis les dépens à la charge du condamné.