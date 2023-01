dimanche 22 janvier 2023 • 1023 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Loin des projecteurs depuis son mariage avec le rappeur Baba Ndiaye alias "Ngaaka Blinde", Fatel Sow revient sur scène en force. Actuellement aux États-Unis avec son époux, la charmante dame fait sensation sur les réseaux sociaux. Avec une beauté naturelle à la silhouette affinée, souriante, la jeune mariée au teint métissé gâte ses fans à chaque post. Dans des photos sexy et glamours, Fatima Sow de son vrai nom enflamme la toile.

Elle est danseuse, chanteuse, top-modèle et actrice de téléfilms.

Grâce à cette dernière activité, elle est devenue célèbre à travers les séries "Virginie" (Marodi) et "Valeurs" (RafProd). Dans chacune de ces productions, la jeune adulte figure parmi les personnages principaux.

Fort appréciée, son succès enfle surtout au niveau des réseaux sociaux où elle a obtenu plus de 15 millions de mentions "J’aime" et près de 1,500 million de followers sur TikTok. Elle a été d'ailleurs nommée meilleure influenceuse de l’année 2022 par Raaya Musique Awards.

"Je tiens à remercier tous mes followers sans qui je n’y serai jamais arrivée (…) Mention spéciale à mon mari, si aimant et patient", a-t-elle posté sur Instagram.

Artiste aux multiples facettes, Fatel sow est passionnée de danse qu’elle exerce depuis son enfance et de musique qu’elle a embrassée au sein du groupe Z'Best Family avant de se lancer dans une carrière solo.

Belle et pétillante à chaque apparition, beaucoup d’hommes tombent sous son charme, bien qu’elle soit mariée. Madame Ndiaye fait effet.