Fatick- Les Femmes de BBY invitent le président Macky Sall à un second quinquennat

dimanche 7 mai 2023

iGFM - (Dakar) Les femmes de BBY et de la grande majorité présidentielle ont entamé une tournée le 6 mai 2023 à Fatick et à Kaolack pour remettre aux conseillers municipaux et au gouverneur une résolution pour la recevabilité de la candidature du Président Macky Sall.

Entamée à Fatick, la délégation de cette tournée nationale est conduite par Ndeye Marème Badiane ministre d'Etat et présidente des femmes de Benno et le Ministre d'Etat en charge du PSE, Dr Cheikh Kanté. Elle comprend entre autres l'honorable député Adji Mbergane Kanouté, d'Aida Sow Diawara député et des militants BBY.

Ainsi, pour marquer le coup, les femmes de BBY ont manifesté leur désir dans une déclaration, de voir le Président Macky Sall briguer « un second quinquennat » au élection présidentielle de 2024.

À cet effet, interrogé sur la question du 3e mandat, la député Adji Mbergane Kanouté affirme que le Conseil constitutionnel a réglé la question depuis 2016. « Hormis les questions juridiques, voyant l’excellent bilan du Président Macky Sall, nous voulons qu’il continue », ajoute-t-elle.

Publié par Harouna Fall editor