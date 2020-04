Fatimata Ly : « Comment, je suis devenue dermo-conseillère, esthéticienne, modèle et actrice… »

iGFM – (Dakar) Fatimata Ly, dermo-conseillère et esthéticienne de profession, par ailleurs actrice dans les séries «Golden», «Renaissance», «Secrets de famille», «Pod et Marichou» et «Dérapages», a reçu ce lundi 20 avril 2020, à Mermoz, une équipe d’igfm.sn Une occasion pour revenir sur les rôles (avocate, chef d’entreprise, policière…) qu’elle incarne dans ces séries et parler de ses projets.

Fatima a commencé à faire de la publicité en 2015. Ayant posé avec pas mal d’entreprises, elle a fait les calendriers de Axa Assurances en 2016, des spots et affiches pour Orange, des spots pour Presséa mangue, Sponde (marque produits électroménagers), Orca, Mixwell, des affiches Zuulu Pay…

Mame Fama GUEYE