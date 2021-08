samedi 14 août 2021 • 388 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Des individus malintentionnés se font actuellement passer pour des agents de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). Celle-ci alerte.

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) alerte. Elle signale que des personnes mal intentionnées produisent des messages, documents, adresses électroniques et sites web qu’elles présentent comme étant de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ce qui est faux.



Ainsi, la Banque centrale menace «d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices d'actes frauduleux portant atteinte à son image». Elle invite les internautes à la plus grande vigilance et à se référer à son site internet pour obtenir les informations émanant d'elle.



La BCEAO rappelle qu'elle est un établissement public international. Par conséquent, les services qu'elle fournit ne requièrent aucune contrepartie financière.