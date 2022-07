dimanche 17 juillet 2022 • 5809 lectures • 0 commentaires

IGFM - L'information publiée par JDJ news, faisant croire que le Directeur général du Groupe Futurs Médias, Birane Ndour, a fêté son premier milliard, est fausse, informe un communiqué du porte-parole de GFM, dont voici la teneur.

"L’information publiée par le blog JDJ NEWS, selon lequel M. Birane Ndour, directeur général du Groupe Futurs Medias, « vient de fêter son premier milliard » est fausse et sans fondement, quand bien même le souhait du blog de faire M. Ndour un milliardaire serait généreux. Remerciant JDJ NEWS pour l’intérêt porté à M. Birane Ndour et au Groupe Futurs Médias, nous réitérons le démenti et demandons au blog d’informer juste".

