Faux billets : Thione Seck condamné à 3 ans dont 8 mois ferme par la Cour d’appel

IGFM – Thione Seck vient d’être déclaré coupable dans l’affaire du faux monnayage. Le chanteur a été déclaré coupable et condamné ce lundi 22 juin 2020 à 3 ans dont 8 mois ferme. Son acolyte Alaye Djité a écopé de 5 ans ferme assorti d’un mandat d’arrêt.

Thione Seck et Alaye Djité sont reconnus coupables d’association de malfaiteurs et de tentative de mise en circulation, de détention et de réception de signes monétaires falsifiés par la Cour d’appel de Dakar, ce lundi 22 juin. Toutefois, le juge d’appel a relaxé les prévenus des délits de blanchiment de capitaux et de tentative d’escroquerie.

Le chanteur et son co-prévenu ont écopé de 8 mois ferme pour association de malfaiteurs. Le père de Waly Seck a été aussi condamné à 3 ans dont 8 mois ferme pour tentative de mise en circulation, de détention et de réception de signes monétaires falsifiés. Suivant les dispositions du Code de procédure pénale qui prévoit la confusion des peines, Thione Seck devrait aller en prison pour 8 mois. Peine qu’il a déjà purgé.

Thione Seck devra payer une amende de 5 millions F CFA et est interdit de toute activité bancaire pour une durée d’un an.

La Cour a aussi ordonné la restitution des 32 millions F Cfa saisis chez lui.

Quant à Alaye Djité, il a pris 5 ans ferme assorti sd’une mandat d’arrêt et d’une amende de 1 milliard 588 millions F Cfa. Il est également interdit de séjour au Sénégal pour 10 ans.

La Cour a aussi ordonné la confiscation de tous les billets et autres objets ayant servi à la contrefaçon.