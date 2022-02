mercredi 23 février 2022 • 114 lectures • 0 commentaires

Les opérations de bouclage engagées au Centre, sur les Corridors et sur le Littoral ont permis à la Douane d’opérer plusieurs saisies de drogue et de médicaments frauduleux, durant les derniers jours.

C'est à Kounghel que les premières saisies ont été réalisées. En effet, la douane y a mis la main sur 1240 kg de chanvre indien. Saisie réalisée par la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, le vendredi 18 février vers 16 heures. La contrevaleur est estimée à 148 millions de francs CFA. Le chauffeur est appréhendé et l’enquête suit son cours.



Le même jour, aux environs de 13 heures, la Brigade mobile de Diourbel, opérant aux alentours de Colobane, Gniby et Mbacké, a saisi 23 488 boites de divers médicaments contrefaisants dont la contrevaleur totale est estimée 34 660 000 francs CFA.



Ensuite, au cours d’une patrouille en mer, la brigade maritime des Douanes de Joal a intercepté une pirogue à moteur transportant 414 kg de chanvre indien. La contrevaleur du chanvre indien est estimée à 914.000 de francs CFA. Un prévenu a été arrêté et mis à la disposition Parquet de Mbour.



Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 février 2022, la Brigade maritime des Douanes de Rufisque a, au cours d’une opération de ratissage, effectué une saisie de 124 cartons de médicaments sur la plage de Yarakh eestimés à 221 921 000 francs CFA.



Au total, il s’agit de médicaments contrefaits d’une contrevaleur de plus de 256 millions de francs CFA et de 1654 kg de chanvre indien.