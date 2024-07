vendredi 28 juin 2024 • 2779 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 jours Taille

Une entreprise de manipulation et de désinformation voudrait faire porter au Directeur Général du Groupe Futurs Médias (GFM), un post sur Tik tok.

L’auteur du post dit répondre au nom de Birane Ndour. Et beaucoup d’internautes pensent qu’il s’agit du Directeur Général de GFM. Il n’en est rien. M. Ndour n’a pas de compte tik tok et ne saurait être l’auteur de ce genre de post tendancieux, fait sur la forme d’une devinette.

Cet article a été ouvert 2779 fois.

APPLICATION DE LA TVA NUMÉRIQUE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par les fournisseurs en ligne étrangers et les platefo