iGFM (Dakar) Choc en vue pour le grand retour de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone reçoit le Bayern Munich au Camp Nou, ce soir à 19h00 GMT.

L'ambiance des folles soirées européennes fait son retour au Camp Nou ce mardi soir, avec une sacrée affiche au programme. Le FC Barcelone reçoit en effet le Bayern Munich pour la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Pour l'occasion, les Blaugranas seront privés de plusieurs armes offensives, toutes à l'infirmerie (Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Martin Braithwaite) ou en phase de reprise (Ansu Fati).

Ronald Koeman plancherait sur un 3-5-2 devant Marc-André ter Stegen, explique Sport (à moins qu'un 4-3-3 avec Philippe Coutinho devant soit privilégié). Ronald Araujo, Gerard Piqué et Clément Lenglet composeraient la ligne la plus reculée. Jordi Alba et Sergi Roberto officieraient en tant que pistons sur les côtés. Dans l'entrejeu, le métronome Sergio Busquets serait flanqué de son jeune compatriote Pedri et de Frenkie de Jong.

Des géants annoncés

Luuk de Jong, son homonyme, pourrait lui connaître sa première titularisation sous le maillot azulgrana face à la cascade d'absents en attaque. Le Batave évoluerait en point de fixation avec Memphis Depay, très bon depuis son arrivée en Catalogne, à ses côtés pour semer le trouble dans la défense de Manuel Neuer. Cette dernière devrait être composée de trois Français Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez et Alphonso Davies.

Au milieu, on retrouverait la paire Joshua Kimmich-Leon Goretzka. À l'animation, Jamal Musiala tient la corde pour démarrer, Serge Gnabry semblant trop juste même s'il a fait le déplacement avec le groupe. Leroy Sané serait son pendant, tandis que Thomas Müller soutiendrait l'inévitable machine à scorer polonaise Robert Lewandowski. Étincelles en vue !