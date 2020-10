mardi 27 octobre 2020 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Coup de tonnerre à Barcelone ! Le président du Barça Josep Maria Bartomeu et sa direction ont présenté leur démission ce mardi soir.

L'histoire de Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone aura donc duré 6 ans. En effet, comme rapporté par Sport ce mardi soir, le président du Barça a présenté sa démission lors du conseil d'administration qui s'est tenu il y a quelques minutes. Le reste de la direction a suivi le mouvement. Cette option était clairement envisagée depuis quelques jours, avec la motion de censure qui avait franchi la première étape, en recueillant le nombre de signatures suffisant de la part des socios.

Cependant, hier encore, Bartomeu annonçait qu'il ne comptait pas céder la place avant les élections prévues pour mars prochain. « Il n'y a pas de raison de démissionner, ce serait le mauvais moment pour laisser le Barça aux mains de gestionnaires qui ne pourraient pas prendre les décisions qu'on prend chaque jour », avait-il notamment déclaré. Malgré l'épidémie de coronavirus, le référendum généré par la motion de censure allait bien avoir lieu.

Au lieu d'attendre le camouflet, Josep Maria Bartomeu a donc changé d'avis et décidé de prendre les devants en posant sa démission, immédiatement acceptée. Cela met fin à son mandat, débuté en 2014, suite à la démission, déjà, de son prédécesseur Sandro Rosell. Bartomeu aura connu le succès avec le triplé Liga-Ligue des Champions-Coupe du Roi en 2015, mais beaucoup de moments difficiles ensuite. Du départ de Neymar aux ratés dans le recrutement, en passant par la chute de la qualité de jeu et plus récemment par la polémique du vrai-faux départ de Lionel Messi, Bartomeu ne restera pas comme l'un des présidents préférés des socios.