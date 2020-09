mercredi 30 septembre 2020 • 87 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans les colonnes d'un quotidien sportif espagnol, Lionel Messi a vidé son sac et appelé à l'union sacrée du FC Barcelone.

Les sorties médiatiques de Lionel Messi (33 ans) sont assez rares. Alors, quand La Pulga prend la parole, d'autant plus quelques semaines après avoir affiché des velléités de départ du FC Barcelone, on écoute forcément attentivement ce qu'il a à dire. Ce mercredi, dans les colonnes de Sport, l'Argentin, encore très dur avec sa direction au moment de faire ses adieux à Luis Suarez, a décidé d'enterrer la hache de guerre, comme nous vous l'expliquions déjà mardi soir, lorsque les premiers extraits de son intervention sont sortis.

« Après tant de désaccords, je voulais y mettre un point final. Nous devons tous nous unir et espérer que le meilleur est à venir. J'assume mes erreurs, si elles existaient c'était seulement pour faire en sorte que le FC Barcelone soit meilleur et plus fort », a-t-il confié avant de poursuivre. «Cette équipe donnera le meilleur avec l’unique objectif de rendre heureux ce public, nos supporters, qui le méritent tant. Nous devons laisser nos différences de côté. Mais ça y est, tout est passé, nous devons nous concentrer pour être les plus performants possible et atteindre tous les objectifs que nous pouvons ensemble, comme équipe et avec le public : additionner passion et envie sera la seule façon d’atteindre nos buts, en restant unis et en ramant dans la même direction», a-t-il indiqué.

«Je l’ai toujours fait en pensant aussi au bien du club»

Le n° 10 blaugrana a ensuite évoqué sa situation personnelle, forcément spéciale après l'épisode de son vrai-faux départ. «J’ai simplement dit ce que je sentais à ces moments-là qui ont été durs pour moi. Je comprends que certains pensent que j’aurais dû me taire ou laisser couler, comme dans tant d’autres choses que j’ai laissées passer, mais beaucoup de choses m’ont fait mal ces dernières semaines et ça a été ma forme de l’exprimer. (...) Enfin, je voudrais envoyer un message aux socios et aux Culés qui nous suivent. Si, à un moment, l’un d’entre eux a pu être blessé par quelque chose que j’ai dit ou fait, qu’il n’ait aucun doute que je l’ai toujours fait en pensant aussi au bien du club», a-t-il lâché.

Cette mise au point effectuée, le capitaine de l'écurie catalane a tenu à rassurer le peuple culé de sa totale implication dans le projet azulgrana. «Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas capable de jouer pour autre chose que la victoire et pour tout donner sur le terrain. Ça a été ainsi durant toute ma carrière et ça ne va pas changer. Aujourd’hui, mon engagement et mon implication pour ce maillot et cet écusson sont totaux, intacts», a-t-il conclu. Que les supporters du Barça se rassurent, s'il n'oublie pas, Lionel Messi a bien l'intention de laisser de côté ses rancœurs et ses déceptions pour continuer à briller.