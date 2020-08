FC Barcelone : Messi va finalement s’entraîner lundi avec l’équipe de Ronald Koeman

iGFM-(Dakar) Le feuilleton Lionel Messi ne fait que débuter. Mardi soir, nous apprenions que l’attaquant argentin avait fait part officiellement à ses dirigeants de ses envies de départ. Dans le même temps, d’autres médias expliquaient que «La Pulga» allait sécher la reprise dans quelques jours, et n’allait pas non plus venir faire les tests à la Covid-19… Mais finalement, le numéro 10 devrait bel et bien être là lundi matin.

Selon les informations de TyC Sports, le joueur de 33 ans devrait s’entraîner lundi avec l’équipe de Ronald Koeman. Un choix qui aurait été fait pour ne pas envenimer les choses avec sa direction, alors qu’une bataille juridique se profile. Le média argentin affirme d’ailleurs que «Messi remplira toutes ses obligations jusqu’à ce qu’il puisse régler sa situation avec le club.»