iGFM (Dakar) Partenaires depuis 2003, le FC Metz (France) et Génération Foot (Sénégal) ont également officialisé la naissance du projet "Un ballon qui rassemble." À cette occasion, les U13 de la formation française sont à Déni Biram Ndao depuis ce mercredi 20 avril 2022.

Le FC Metz et Génération Foot sont fiers et heureux d’officialiser la naissance du projet « Un ballon qui rassemble ». À travers celui-ci, les deux entités souhaitent aller encore plus loin dans le partenariat qui existe depuis 2003 en lui rajoutant des dimensions culturelles et sociales.



Ainsi, l’idée est de donner l’occasion aux jeunes du FC Metz et de l’Académie Génération Foot de se rencontrer et de faire connaissance dès la préformation (à partir de l’âge de 13 ans) pour leur donner les moyens de découvrir une nouvelle culture et continuer à développer des valeurs qui feront d’eux les citoyens du monde de demain.



Les cinq dimensions du projet et leurs objectifs :



• Culturelle : découvrir une histoire et une culture différente.



• Scolaire : visiter sur site des lieux historiques en lien avec le programme d’histoire de 3ème et 4ème.



• Sociale : mettre en place une correspondance entre les joueurs français et sénégalais avant, pendant et après le séjour.



• Sportive : organiser de matches amicaux face aux équipes locales pour les jeunes présents.



• Humaine : créer du lien avec le village de Déni Biram Ndao, en participant, à notre échelle, à son développement.



Dans cette optique, un premier voyage est organisé au Sénégal, du 20 au 27 avril prochains pour que les 40 éléments de la préformation messine puissent rencontrer leurs homologues sénégalais. Lors de cette semaine sur le continent africain, les éléments des deux entités seront notamment amenés à se rencontrer sur et en dehors des terrains à travers différentes activités culturelles et sportives (visite de la maison des esclaves sur l’Île de Gorée, Olympiades sur la plage, visite du nouveau stade de Diamniadio...).



Par ailleurs, dès l’année prochaine, les jeunes de l’Académie de GF réaliseront également le voyage vers la France. À terme, l’idée est de pérenniser le double voyage à chaque nouveau cycle de préformation français et sénégalais.

