FC Metz : Habib Diallo très proche du départ

iGFM (Dakar) Habib Diallo devrait quitter Metz durant l’été. L’attaquant sénégalais a un bon de sortie. Les grands clubs européens qui ont repéré son potentiel pourraient en profiter.

Habib Diallo a brillé de mille feux avec le FC Metz cette saison. L’international sénégalais a inscrit 12 buts et 3 passes décisives en 26 matchs. Des performances qui n’ont pas laissé insensibles certains certains cadors. Le Lion de la Terenga ne devrait pas rester au FC Metz la saison prochaine. Très courtisé ; le natif de Thiès ne sera pas retenu cet été en cas de proposition satisfaisante.

Plusieurs clubs de Premier League (Chelsea, Leicester et Leeds), pensent à Habib Diallo. Mais dans ce dossier, c’est Tottenham, qui avait déjà formulé une offre durant l’hiver, qui est en avance. Les Spurs le suivent depuis plusieurs mois et ils pourraient très vite repasser à l’offensive. A l’époque, il fallait assurer le maintien du club français en Ligue 1, donc garder le meilleur buteur de l’effectif. José Mourinho, l’entraîneur des Spurs est sous le charme de l’attaquant sénégalais. Le transfert pourrait être facilité par le bon de sortie accordé par Metz à son buteur. Un moyen de saluer ses services rendus au club. Arrivé en 2013, le natif de Thies se prépare à partir, sept ans plus tard.