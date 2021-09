mardi 28 septembre 2021 • 491 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a inscrit son premier but en Ligue des champions cette saison, contre Porto, mardi soir, lors de la 2e journée.

Peu avant la pause, Liverpool attaque côté gauche avant de renverser le jeu d'une transversale vers Milner. L'Anglais centre à ras de terre vers les six mètres. Costa quitte sa ligne de but et laisse passer le ballon. Dans son dos, Sadio Mané conclut du gauche dans le but vide et permet aux Reds d'aller à la pause avec deux buts d'écart. Salah avait ouvert le score.