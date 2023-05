dimanche 28 mai 2023 • 154 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Réélu président de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB) avec 98 voix contre 42, tard dans la soirée de samedi, Me Babacar Ndiaye, a lâché ses premiers mots peu après l'élection.

"Je pardonne tous mes détracteurs. J'ai été le président le plus diffamé ces derniers temps, mais je les pardonne tous. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec le comité électoral sur certains points, mais je n'ai rien dit. J'ai l'impression que beaucoup ne voulaient pas que les élections se tiennent. On doit savoir que les élections se gagnent sur le terrain, se rapprocher des clubs afin d'avoir leur confiance. C'est ce qui s'est passé. Je tends la main à Pathé (candidat malheureux) et à tout le monde pour qu'on travaille ensemble. C'est le basket qui nous intéresse.", a déclaré le nouveau président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) pour un troisième mandat de quatre ans.



Me Ndiaye a par ailleurs donné quelques informations. "Nous allons bientôt parler de la préparation de l'Afrobasket féminin qui va démarrer au début du mois de juin. Le regroupement externe des filles démarre le 10 juin 2023. Donc, dès mardi, nous allons nous y ateler."

