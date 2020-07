Fermeture des lieux de culte:  L’église prolonge la mesure mais ouvre une petite « fenêtre »

iGFM – (Dakar) Pour l’Eglise catholique du Sénégal, ce n’est toujours pas le moment propice pour l’ouverture des lieux de culte au grand public. En effet, les évêques du Sénégal ont décédé de prolonger la décision de suspension des messes à caractère public. Une décision prise après avis des spécialistes en santé en cette période de pandémie.

« Les évêques ont fait connaitre aux communautés chrétiennes que dans le cadre de la patience et de la prudence, ils ont voulu quérir de certains spécialistes de la santé pour mieux apprécier la situation. Et c’est dans ce sens qu’ils ont demandé aux chrétiens de continuer à persévérer dans la patience, dans la foi et la persévérance tout en respectant ce qui est pris comme mesure de sécurité sanitaire. », a indiqué, à la rfm, l’abbé Augustin Thiaw secrétaire de la conférence épiscopale.

Les évêques ont, cependant, ouvert une porte. « Ils indiquent que dans la perspective d’une reprise ultérieure des cultes, peut-être qu’à la 15 aout, si la situation se stabilise, nous allons procéder à une ouverture progressive des lieux de culte. Et même, cette ouverture se ferait par diocèses », ajoute l’abbé.