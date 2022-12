vendredi 16 décembre 2022 • 296 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Fernando Santos n'est plus le sélectionneur du Portugal. Selon les quotidiens Record et A Bola, José Mourinho serait le choix numéro un pour le remplacer.

Fernando Santos n’est plus le sélectionneur du Portugal. L'annonce a été officialisée ce jeudi par la Fédération portugaise.



Selon la presse portugaise, un accord à l’amiable aurait été trouvé entre le dirigeant de 68 ans et ses dirigeants pour mettre fin à son contrat qui courait initialement jusqu'à l'Euro 2024.



Avec lui, la Seleção aura gagné l’Euro 2016 et la première Ligue des nations en 2019. Mais aura échoué dès les quarts de finale du Mondial 2022, victime du Maroc (1-0). "Je ne sais pas si on peut parler d'échec. Nous aurions pu faire mieux. Il y a des jours comme aujourd'hui où il manque une pointe de chance. Démissionner ? Cela ne se pose pas... Présenter ma démission ne fait pas partie de mon lexique", avait-il réagi après cette élimination.



Mourinho pourrait retrouver Ronaldo



D’après les quotidiens Record et A Bola, José Mourinho est aujourd’hui le grand favori pour le remplacer. A 59 ans, le "Special One" pourrait prendre les commandes de la sélection tout en restant l’entraîneur de l’AS Rome. Il faudra pour cela s’entendre avec le club italien, actuel 7e de Serie A. Mourinho, qui n’a jamais caché son envie de prendre un jour en charge une équipe nationale, pourrait retrouver un certain Cristiano Ronaldo, qu’il a eu sous ses ordres au Real Madrid.



En larmes après la défaite face au Maroc, le quintuple Ballon d’or (37 ans) n'a encore rien annoncé pour la suite de sa carrière, que ce soit pour sa future destination en club après sa rupture avec Manchester United ou son destin en sélection. A en croire la presse portugaise, Mourinho pourrait aussi attendre la fin de saison et être nommé sélectionneur seulement l’été prochain. L’intérim serait alors confié à Rui Jorge, actuel sélectionneur des moins de 21 ans portugais.