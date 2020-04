Festival de cinéma « Vues d’Afrique » : « Baamum Nafi » de Mamadou Dia remporte le prix long métrage fiction

‘’En décrivant la montée discrète d’un mouvement politico-religieux extrémiste et son impact sur les villageois, se dévoile une société vivante, forte, colorée, libre et attachante, encore empreinte d’une sagesse métissée qui sait outrepasser les dictats religieux et la tradition, lorsque le bien-être des humains et des membres de la communauté est en jeu’’, expliquent-ils.