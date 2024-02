vendredi 26 janvier 2024 • 479 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Festival international « Chant des Linguère», initié par l'artiste sénégalaise Coumba Gawlo Seck, va se tenir du 14 au 17 février 2024, à Bamako (Mali). Ce sera sous le thème principal: « La Culture au service de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ».

Ce rendez-vous socioculturel s'inscrit dans la lutte de l'auteure-compositrice en faveur du respect des droits de la femme et de l'enfant qu'elle mène depuis plusieurs années. L'événement s'ouvre avec une conférence de presse, le 14 février, au Centre international de Conférences de Bamako (Cicb) , auquel suivra un forum avec des panels et une exposition, le lendemain. Le programme se poursuivra le vendredi 16 février avec un méga-concert populaire (entrée gratuite) à la Place de la Berge (Palais de la Culture). Un dîner de gala va clôturer les festivités le samedi 17 février. Le Centre international de Conférences de Bamako abritera notamment une cérémonie de remise des trophées d'encouragement du leadership et de l'entrepreneuriat féminins.



La cellule de communication de la chanteuse sénégalaise, dans son communiqué annonçant l'événement, informe que ce programme est pour « contribuer à la réflexion, au plaidoyer et à la sensibilisation sur des problématiques relatives au thème principal de cette édition ». Elle annonce aussi que le festival se tient alternativement dans plusieurs pays africains. L'événement devra voir la participation de chanteuses africaines, de représentant(e)s d'institutions étatiques, de différentes organisations nationales et internationales, ainsi que de chefs religieux et coutumiers, et de différentes parties de la société civile. Outre le thème général, les festivaliers discuteront de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique, de l'entreprenariat et du leadership féminins, de la protection des femmes et des enfants, de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, du mariage des enfants , de l'excision, de l'espacement des naissances, de la santé maternelle et infantile, de la lutte contre le Vih Sida et de l'employabilité des jeunes.