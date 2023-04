mardi 4 avril 2023 • 997 lectures • 22 commentaires

Ousmane Sonko, le leader de Pastef, a posté un message à la nation, hier, à l’occasion de la fête de l’indépendance. Il y a émis son vœu de changer le nom de cette fête qui est devenu, à ses yeux, désuet.

«Les nations peuvent fixer des termes évènementiels pour se célébrer, communier et se ressourcer, mais, s’agissant de la nôtre, le terme indépendance est devenu désuet 63 ans après notre accession à la souveraineté internationale, tant il ne renvoie plus à quoi que ce soit de grand ou de valorisant.



C’est pourquoi nous pensons que la fête de l'indépendance devrait plutôt s’appeler ‘‘Fête nationale’’. De même, le boulevard sur lequel elle se déroule devrait être débaptisé et rebaptisé Boulevard de la Nation ou porter le nom d’une de nos grandes figures. Nos rues doivent s'identifier à nos héros ou à notre Patrimoine national.



Dans cette perspective, le 04 avril 2024 marquera s’il plait à Dieu et grâce à votre confiance une nouvelle ère pour notre nation.



Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements au Commandant de la Zone militaire sud qui m’a fait l’honneur de me convier à la cérémonie de prise d’armes qui aura lieu dans l’enceinte du camp militaire George Boissy à l’occasion de ce 63e anniversaire.