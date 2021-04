dimanche 4 avril 2021 • 1363 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Récemment, Alpha Condé soutenait que tous les complots contre lui se tramaient au Sénégal qui accueillerait aussi ceux qui l'insultent. Il a envoyé un message, hier, en Direction de son homologue sénégalais.

Après la fermeture des frontières de la Guinée avec le Sénégal et sa déclaration fracassante d'il y a quelques jours, à l'encontre du Sénégal et de son président, Alpha Condé a adressé hier un message à Macky Sall. Ce, à la veille de la fête de l’indépendance du Sénégal. Condé "s'est engagé à œuvrer de concert" avec Macky Sall "pour le renforcement des liens d'amitié et de fraternité unissant Conakry et Dakar", selon Africa Guinée