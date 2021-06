jeudi 17 juin 2021 • 148 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Icone de la musique et de la culture sénégalaise au sens le plus large du therme, Thione Seck sera à l’honneur le 19 juin 2021, en marge de la fête de la musique célébrée le 21 juin.

L’Association de la Presse Culturelle Sénégalaise lui dédie une conférence intitulée : « Thione Seck, maître de parole et de la musique ». Elle se tiendra à la Maison de la Culture Douta Seck.

Fadel Lo, journaliste, auteur du livre « Paroles de Thione Ballago Seck, un poète inspiré et prolifique » et le Pr Ibrahima Wane, enseignant chercheur en littérature et civilisations africaines au département de lettres modernes de l’Ucad, seront les conférenciers.