iGFM (Dakar) Lisa Leslie, Geno Auriemma et Robyn Maher sont les têtes d'affiche de la "FIBA ​​Hall of Fame Class of 2022", un groupe de neuf personnes qui ont énormément contribué au développement du basketball féminin. La légende sénégalaise Mame Maty Mbengue y figure.

Women in Basketball est l'une des priorités stratégiques de la FIBA ​​et la décision de mettre les femmes au centre de l'intronisation de cette année reflète cela, tout en s'alignant sur la Coupe du monde de basketball féminin FIBA ​​2022, qui se déroule actuellement à Sydney, en Australie.



Leslie est l'une des joueuses les plus décorées de l'histoire du basketball international. Meilleure buteuse des équipes américaines qui ont remporté les Coupes du monde de basket-ball FIBA ​​​​en 1998 et 2002, Leslie a également été leader des équipes américaines qui ont remporté des médailles d'or olympiques en 1996, 2000, 2004 et 2008. Parmi ses nombreux honneurs, il y avait trois prix WNBA MVP, et les prix MVP des finales de la WNBA en 2001 et 2002 après avoir mené les Los Angeles Sparks aux championnats.



Auriemma, l'entraîneur tant vanté de l'Université du Connecticut, a mené l'école à un record de 11 titres féminins de la NCAA de 1995 à 2016. En tant qu'entraîneur des États-Unis de 2010 à 2016, Auriemma a dirigé l'équipe féminine vers deux championnats du monde et trois médailles d'or olympiques. médailles.



Maher, le leader légendaire d'une équipe d'Opals qui a fait une course époustouflante jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde en 1994 en tant qu'hôte et a captivé l'imagination du pays, a disputé 372 matchs seniors pour l'Australie de 1978 à 1999. Maher était capitaine pour 174 de ces concours.



L'ensemble du groupe de la promotion 2022 est composé de joueurs et d'entraîneurs qui ont laissé des traces indélébiles sur le basket.



Mame Maty troisième sénégalaise après Abdoulaye Sèye Moreau et Mathieu Faye



Les autres intronisées sont la médaillée d'or de l'EuroBasket Féminin FIBA ​​1997 Jurgita Streimikyte-Virbickiene de Lituanie ; la Sénégalaise Mame Maty Mbengue, quatre fois MVP du FIBA ​​Women's AfroBasket. Le Sénégal avait déjà 2 Hall of Fame : Abdoulaye Sèye Moreau et Mathieu Faye.



L'entraîneur médaillé olympique d'argent et de bronze Milan "Ciga" Vasojevic de Serbie (à titre posthume); la légendaire entraîneure espagnole Maria Planas ; l'entraîneur brésilien de longue date Antonio Barbosa; et Catarina Pollini, sept fois vainqueur de l'Euroligue Féminine FIBA.



La cérémonie d'intronisation aura lieu le 30 novembre à la Maison du basket Patrick Baumann à Mies, en Suisse.



Voici la liste complète des intronisés qui composent la classe 2022 du Temple de la renommée de la FIBA :



Joueuses

Lisa Leslie (États-Unis)

Robyn Maher (Australie)

Catarina Pollini (Italie)

Jurgita Streimikyte-Virbickiene (Lituanie)

Mame Maty Mbengue (Sénégal)



Entraîneurs

Geno Auriemma (États-Unis)

Antonio Barbosa (Brésil)

Milan "Ciga" Vasojevic (Serbie - à titre posthume)

Maria Planas (Espagne)



Avec FIBA Monde

