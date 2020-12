Soupçonné de « gestion déloyale » par le procureur suisse Stefan Keller, pour des faits remontant à 2017, le président de la Fédération internationale (FIFA) Gianni Infantino s'est dit « choqué », ce jeudi dans un communiqué publié par l'instance. « Cette déclaration est à la fois malveillante et diffamatoire par nature et démontre son extrême partialité », a aussi estimé la FIFA, en référence aux allégations du magistrat helvète.

« Ni la FIFA ni son président n'ont jamais été informés de ces nouvelles allégations fallacieuses et ils ne sont donc pas en mesure de les commenter, ce qui est probablement l'intention du procureur spécial, est-il encore écrit dans ledit communiqué. La FIFA et son président prendront évidemment toutes les mesures et recours juridiques nécessaires pour mettre fin à ces accusations sans fondement. »

Pour rappel, Infantino fait également l'objet d'une procédure pénale en Suisse, depuis fin juillet, pour « incitation à l'abus d'autorité », à la « violation du secret de fonction » et à « l'entrave à l'action pénale ».