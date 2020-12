jeudi 17 décembre 2020 • 128 lectures • 0 commentaires

FIFA-The Best 2020 : Robert Lewandowski sacré meilleur joueur !

Sport 1 heure Taille

iGFM Dakar) Alors que le Ballon d'Or ne sera pas remis cette année, la FIFA a maintenu les The Best FIFA Football Awards 2020. La soirée a lieu actuellement et les prix vont être décernés au fur et à mesure, notamment celui du meilleur joueur de l'année.

Robert Lewandowski a été sacré joueur FIFA de l'année. L'attaquant polonais du Bayern Munich succède à Cristiano Ronaldo.

Lucy Bronze élue Joueuse FIFA de l'année

Un nouveau trophée vient d'être remis lors de la cérémonie virtuelle des The Best FIFA Football Awards. Il s'agit du titre de meilleure joueuse. Trois femmes étaient en course, à savoir Pernille Harder, Lucy Bronze et Wendie Renard.

Et c'est Lucy Bronze qui a remporté ce précieux trophée. Il faut dire qu'en 2020, elle a gagné la Ligue des Champions Féminines avec l'OL, où elle a aussi figuré dans l'équipe type de la saison. Avec l'OL, elle a également réalisé le doublé coupe-championnat en France avant de rejoindre Manchester City durant l'intersaison.

Avec Footmercato

Cet article a été ouvert 128 fois.

Publié par Mamadou Salif editor